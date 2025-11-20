Nuovo peggioramento delle condizioni meteo in Sicilia. Per la giornata di domani sono attesi rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e venti da forti a burrasca, con un quadro meteorologico in rapido deterioramento.
Il Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana ha diramato una nuova allerta:
- Arancione per le province di Palermo e Trapani;
- Gialla per Agrigento, Caltanissetta, Enna e per il versante nord di Messina;
- Verde per Ragusa, Siracusa e Catania.
L’avviso è valido dalle ore 16:00 del 20 novembre 2025 fino alle ore 24:00 del 21 novembre 2025.
Si raccomanda prudenza negli spostamenti e attenzione ai possibili disagi nelle zone esposte a rischio idrogeologico.
Alla luce delle previsioni, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha disposto l’attivazione, da oggi e per l’intera giornata di domani, della sala operativa di Protezione Civile, presidiata dal personale dell’Ufficio.
Per segnalazioni di criticità o emergenze, è attivo il numero verde 800 315555, operativo per tutto il periodo di allerta. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, intensa attività elettrica, venti occidentali da forti a burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte.
Il Libero Consorzio ha inoltre predisposto, tramite il proprio personale stradale, il monitoraggio costante della rete viaria provinciale, con particolare attenzione ai punti sensibili. In considerazione delle condizioni meteo instabili, si raccomanda massima prudenza negli spostamenti, soprattutto lungo le strade provinciali, ex consortili ed ex regionali, nei pressi di torrenti, valloni, ponti, aree soggette a esondazione, cantieri stradali e tratti dove potrebbero essere presenti fango o detriti.
