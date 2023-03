L’intensità di uno sguardo o di un gesto, scenari, le sfumature dei colori e suggestioni: questo e altro può trasmettere una semplice foto che sia a colori o in bianco e nero. Scatti meravigliosi hanno raccontato negli anni la festa del Mandorlo in fiore a testimonianza dell’interesse nei confronti dell’iniziativa legata a quella che un tempo si chiamava “sagra”. Torna il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, promosso da 13 anni da AgrigentoOggi con obiettivo la promozione turistica del territorio ed a costo zero per gli enti. “Come sempre- dice il direttore del giornale on line, Domenico Vecchio- si potranno pubblicare le foto direttamente sulla pagina facebook “fotografa il mandorlo in fiore” e in estate premieremo la migliore foto a colori , in bianco e nero e di destinazione Agrigento”. Le foto che hanno vinto le passate edizioni del concorso quest’anno erano in mostra ala Bit di Milano, scatti che vengono donati gratuitamente a chi si occupa di promozione turistica.

Immagini stupende, di una festa che i fotografi sanno cogliere nei particolari e sono questi particolari che rendono gli scatti dei lettori davvero straordinari.