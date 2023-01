Sarà celebrata giovedì 5 gennaio a partire dalle ore 16 la “Befana del poliziotto”, presso il Giganti Park di via Lago Pergusa, tra San Leone e Villaggio Mosè. Si tratta di un evento che il Sap, il sindacato autonomo di Polizia, non organizzava da ben trentuno anni. Saranno distribuiti gadget e regali per tutti i bambini.