AGRIGENTO – Grande attesa per il ritorno di “Cinema in Festa”, l’iniziativa che porta nelle sale cinematografiche di tutta Italia una settimana di film a un prezzo ridotto. Dal 15 al 19 settembre 2024, i biglietti per tutti i film in programmazione presso i cinema della LupoGroup di Agrigento saranno disponibili a soli 3,50 euro.

Un’occasione imperdibile per gli amanti del grande schermo che potranno godere di una selezione di titoli di primo piano a un costo contenuto.

Ecco la programmazione presso le sale di Agrigento:

Cinema Multisala Ciak

Cattivissimo Me 4: ore 18:30

Campo di Battaglia: ore 18:00, 20:15, 22:30

Speak No Evil – Non Parlare agli Sconosciuti: ore 20:30, 22:30

Cinema Concordia

Beetlejuice 2: ore 18:00, 20:15, 22:30

L’iniziativa è pensata per incentivare il pubblico a tornare in sala e riscoprire il piacere del cinema sul grande schermo, con film per tutte le età e per tutti i gusti.

“Cinema in Festa” è un’opportunità per chiunque desideri trascorrere serate all’insegna dell’intrattenimento e del divertimento, a un prezzo accessibile.