Il turno infrasettimanale della 3^ giornata della regular season di A2 di pallacanestro mette di fronte la Fortitudo Agrigento e la Reale Mutua Torino guidata da coach Franco Ciani (otto stagioni ad Agrigento) e con Simone Pepe (3 stagioni in canotta Fortitudo) nel roster. Tante le motivazioni per ben figurare nella cornice del PalaMoncada, ma la posta in palio era alta per entrambe le formazioni. I biancazzurri, infatti, erano a caccia del secondo successo consecutivo, mentre i gialloblù di una vittoria scaccia-crisi dopo la sconfitta patita a Rieti. Con tali premesse non poteva che venir fuori una partita bellissima e combattuta con Torino uscita vincente 77 a 70. Sul piano individuale gran prestazione di Davide Meluzzi autore di 17 punti seguito da Alessandro Sperduto con 15 e Nicolas Morici con 13. Per gli ospiti 22 punti di Thomas, 17 di Kennedy e 15 di Vencato. Non c’è Cohill nello starting five di Damiano Pilot che manda in campo Meluzzi, Morici, Ambrosin, Chiarastella e Polacovich; Franco Ciani risponde con Vencato, Kennedy, Thomas, De Vico e Poser. Agrigento parte fortissimo piazzando un 5-0 che promette bene. Tuttavia è un illusione. Torino reagisce da grande squadra e guidata da Vencato mette a segno un contro-parziale di 12 punti consecutivi che costringe Pilot al time-out. La reazione biancazzurra vive di qualche fiammata che non riesce ad invertire la rotta alla prima sirena (17-25). La Fortitudo esce gli artigli nel secondo quarto. Dopo aver toccato uno svantaggio di 10 punti, i biancazzurri cominciano a macinare gioco e canestri. Sale in cattedra Alessandro Sperduto che a suon di triple pazzesche avvia la rimonta che si concretizza sul finire del quarto (39-39). Sul versante opposto, Ciani prova a sferzare i suoi in un match diventato infuocato con Agrigento avanti (42-41) ad una manciata di secondi dalla seconda sirena. Lì succede una piccola ingenuità di Sperduto su una tripla allo scadere di Pepe regala i liberi del controsorpasso gialloblù (42-43). Al rientro dagli spogliatoi esce un’altra Torino. Gli ospiti mettono subito le cose in chiaro con il 9-2 che costringe Pilot alla sospensione. La reazione dei padroni di casa, tuttavia, non c’è e Agrigento chiude la terza frazione sotto di 13 (53-66). Nell’ultimo quarto Agrigento mette il turbo: trascinata da Meluzzi e Morici, la Fortitudo risale la corrente fino al -1 (68-69). Il match, a questo punto, diventa combattuto, ma Torino è più lucida. Cinque punti consecutivi di Vencato ridanno fiato alla compagine di Ciani che piazza lo sprint finale e si aggiudica la contesa espugnando il palazzetto biancazzurro. I biancazzurri adesso saranno di scena al PalaFerraris di Casale Monferrato. Palla a due fissata per le 20 e 30 di sabato 14 ottobre.

Moncada Energy Group Agrigento – Reale Mutua Torino 70-77

Fortitudo Agrigento: Ambrosin 3, Cohill 6, Chiarastella 9, Polakovich 3, Morici 13, Peterson 2, Ronca, Sperduto 15, Meluzzi 17, Traoré 2, Caiazza. All.: Pilot.

Torino: Kennedy 18, Thomas 22, Vencato 15, Ghirlanda 2, Fea, Poser 6, Rua, De Vico 5, Cusin 2, Pepe 7. All.: Ciani.

Arbitri:Michele Caturro, Sebastiano Tarascio, Francesco Praticò

Note:parziali: 17-25, 25-18, 11-23, 17-11

Foto Nino Piraneo