La Fortitudo Agrigento comunica che Tony Easley, nella giornata di ieri, ha lasciato Agrigento per potere fare ritorno in America. Lo stop anticipato del campionato di Serie A2, a causa del Covid 19, ha indotto il giocatore e la propria famiglia, a lasciare Agrigento. Tony Easley ha atteso fino all’ultimo, per poi scegliere di partire.