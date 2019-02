Tommaso Guariglia: alla Fortitudo si cresce tanto

La speranza di recuperare Giacomo Zilli per la trasferta di Treviglio naufraga con il passare dei giorni. Con il friulano ancora fermo ai box, servirà un Tommaso Guariglia in grande spolvero, tanto più che ci sarà da contenere uno come Jacopo Borra. Sul più fisico dei centri della lega A2, i biancoazzurri dovranno adottare un piano gara adeguato, Cannon, Sousa e Guariglia sono chiamati a mettere in atto una difesa che si prospetta dispendiosa.

Alla seconda trasferta consecutiva, Agrigento arriva forte del successo ottenuto contro la Virtus Cassino. “E’ stata una partita importate da portare a casa – commenta Guariglia – non era facile, senza Giacomo e contro uno come Hall è stato faticoso. Abbiamo dato un segnale positivo verso l’obiettivo playoff”.

Nella vittoria ottenuta per 69-75, Guariglia ha dato il suo contributo mostrando margini di miglioramento.

“Sono in salute, sto bene – commenta – credo di essermi ripreso totalmente dall’infortunio”. Le prestazioni del centro salernitano sono state senza dubbio condizionate da un lungo stop dovuto ad un guaio fisico. Adesso il giocatore sta riprendendo la forma migliore e si dice pronto per la prossima sfida. Le motivazioni non mancano, tanto più che domenica, in anticipo alle 12, la partita sarà trasmessa in diretta su SportItalia.

Nell’ultima partita la Remer Treviglio ha vinto contro Leonis Group Roma imponendosi 90 a 85. “E’ una squadra – dice Guariglia – che gioca a ritmi parecchio alti. Ha giocatori di categoria. Il playmaker difficile da contenere, tanto da risultare il miglior giovane del campionato”. La squadra guidata Adriano Vertemati si conferma avversario tosto da affrontare. “Dopo un avvio in sordina – aggiunge il giocatore della M Rinnovabili – stanno facendo bene, ho visto le immagini con Eurobasket, sono una squadra che segue il piano gara alla lettera, sarà dura contenere Jacopo Borra”.

La squadra di Franco Ciani, attualmente in griglia playoff, affronta la seconda trasferta consecutiva con 12 vittorie all’attivo di cui ben 5 ottenute lontano dal PalaMoncada.

“Stiamo vivendo un campionato equilibrato, tolte Virtus Roma, Rieti e Bergamo che hanno un rullino di marcia diverso, ogni squadra può battere l’altra a prescindere dalla posizione che occupa in classifica. Se vogliamo ottenere i playoff – aggiunge Guariglia – dobbiamo rimanere concentrati fino alla fine, perché credo che molto si deciderà nelle ultime tre giornate della regular season”.

Guariglia alla seconda stagione in canotta biancoazzurra sintetizza così la sua esperienza.

“Quello di Agrigento è un percorso formativo importante – dice – mi sento molto cresciuto. Attualmente sto facendo fatica sul tiro dalla distanza, sono arrabbiato perché l’infortunio mi ha condizionato, per fortuna adesso sto bene”. (*DV*) Domenico Vecchio

La sfida contro Latina, in programma al PalaMoncada, si giocherà lunedì 25 febbraio. La gara, che inizialmente era in programma per domenica 24 febbraio, è stata posticipata di un giorno. L’ottava giornata di ritorno, del campionato di serie A2 si disputerà tra le mura amiche del PalaMoncada, palla a due alle 20 e 30. Intanto domenica prossima la M Rinnovabili sarà impegnata ancora in trasferta. Amir Bell e compagni giocheranno l’anticipo televisivo di SportItalia. La partita contro Treviglio si gioca con palla a due alle 12. E’ la prima volta in questa stagione che Agrigento gioca in diretta tv, in chiaro sui canali nazionali. Agrigento e Treviglio arrivano a questa sfida entrambe a 24 punti. All’andata al PalaMoncada ha vinto Treviglio 91-83. Per questo la squadra di Franco Ciani dovrà provare a ribaltare la classifica battendo gli avversari con una differenza canestri migliore.