Automobilisti indisciplinati che utilizzano il telefono cellulare durante la guida, mettendo a rischio non solo la propria sicurezza ma anche quella degli altri utenti della strada. Gli agenti della polizia locale di Agrigento, nell’arco di poche settimane, hanno ritirato ben 12 patenti, ad altrettanti conducenti di mezzi, “pizzicati” con lo smartphone al volante di veicoli.

C’è chi è stato sorpreso mentre con una mano teneva il dispositivo all’orecchio e chi lo usava per chattare o per controllare i social network. La sanzione elevata è stata di 250 euro ciascuno con cinque punti decurtati. Tutte le patenti sono state ritirate nell’immediato e inviate alla Prefettura di Agrigento per la sospensione prevista di 15 giorni. Due mesi in caso di recidività.

E gli agenti della municipale di Agrigento hanno fermato e sorpreso il conducente di un taxi a trasportare per le vie della città una turista senza avere attivato, così come previsto dalla legge, il tassametro. A carico del tassista è così scattata una sanzione di poco meno di duecento euro, oltre alla sospensione temporanea della licenza e al fermo del veicolo per la durata di 30 giorni.

