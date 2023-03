Tir si ribalta lungo la statale 115, l’autista resta ferito

Un tir carico di arance nell’affrontare la curva, forse a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, è uscito fuori strada, ribaltandosi su un fianco. L’incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 115, all’altezza del Centro commerciale “Le Rondini” a Porto Empedocle.

Il mezzo pesante ha impattato contro un’auto Chevrolet, ferma in sosta, ed ha rotto in mille pezzi centinaia di articoli, tra giare, pigne e oggetti in ceramica, posti in vendita da un ambulante. L’autista è rimasto incastrato nell’abitacolo.

E’ stato liberato dai Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, e con un’ambulanza trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Ha riportato diversi traumi sparsi sul corpo. Ad effettuare i rilievi i carabinieri della Stazione di Porto Empedocle e i loro colleghi del nucleo Radiomobile di Agrigento.