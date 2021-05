Tickling e dirty talking: la vita di coppia è bella se fa ridere e sognare

La vita di coppia ha continuamente bisogno di essere rinfocolata e attizzata per evitare che l’iniziale slancio passionale si affievolisca sotto i colpi di stress, routine e difficoltà a lavoro o in famiglia. Siamo sempre alla ricerca di nuove strade per stupire il partner e renderlo felice oltre che appagato, specialmente sotto le lenzuola. In genere quando si pensa ai giochi da fare a letto o ai preliminari al rapporto vero e proprio, la mente corre ai vibratori e ad altri sex toys, il cui utilizzo è peraltro sempre più diffuso. Questi oggetti possono essere però utilizzati in maniera complementare ad alcune pratiche soft, che fanno leva sull’aspetto mentale della coppia e sulla complicità, come il dirty talking e il tickling. Perché, si sa, nella vita il segreto è non smettere mai di sognare né di ridere ed entrambe queste pratiche consentono di ottenere lo scopo.

<h2>Cos’è il dirty talking e quali sono le sue regole</h2>

Quando si parla di dirty talking si fa riferimento, letteralmente, alle ‘chiacchiere sporche’. Tale pratica consente di liberarsi e anche di sciogliersi: in pratica, consiste nel sussurrare all’orecchio del partner frasi esplicite per invitarlo a fare qualcosa di specifico. Naturalmente la dimensione è quella del gioco e ci sono limiti che è giusto non oltrepassare. Ad ogni modo il dirty talking, proprio per la sua semplicità e immediatezza, è sempre più apprezzato al punto da essere praticato anche a distanza e quando si è in cerca di emozioni nuove. Vanno bene anche le battute spinte o comunque quelle a tema erotico: ci sarà l’occasione di ridere insieme pronunciando termini che in pubblico sono altrimenti off limits. Di sicuro questa pratica, magari in abbinamento all’utilizzo di giocattoli come i dildo Easytoys, metterà un po’ di pepe e risveglierà istinti al momento sopiti scacciando gli stati di noia. La pratica del dirty talking potrà essere utile anche per esplorare la propria sessualità, svelando personali fantasie a letto al partner.

<h2>Tickling, così il solletico diventa una pratica erotica</h2>

Quella del tickling è una pratica sessuale che, attraverso il gesto del solletico il quale di per sé denota un altissimo livello di complicità, eccita il partner. Si crea un legame profondo e molto intimo all’interno della coppia, si possono utilizzare piume e forchette ma anche i capelli oppure le dita e la lingua. L’obiettivo è riuscire a far cadere i freni inibitori del partner, che si lascerà andare alle risate aprendo le porte della libido. Ricordate: i punti del corpo che più sono sensibili al tickling sono fianchi, palmo delle mani e piedi. Questo gioco erotico viene praticato sempre più spesso come preliminare del rapporto sessuale ed è perfetto per rinfocolare la passione tra le lenzuola. La carica erotica del solletico non è affatto da sottovalutare e il tickling consente di sperimentare emozioni molto intense. Quando si è in preda delle risate si tocca una vetta di eccitazione mentale assoluta. Una risata contagiosa, peraltro, saprà essere di per sé assolutamente sexy.