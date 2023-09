Si è tenuta nella magica piazza palmese, tra il Palazzo Ducale e la scalinata della Chiesa Madre, l’ultima tappa regionale di “The look of the year Italy”, in attesa delle finali nazionali. Si è trattato di una serata pregna di eleganza, bellezza, arte, cultura, accompagnata musicalmente da un onirico trio di archi e condotta dall’ impeccabile Angelo Palermo. In passerella le candidate e le ragazze già titolate hanno sfilato in abiti di alta cerimonia, abiti da sposa e di giovani stilisti emergenti. Il pubblico entusiasta ha partecipato numeroso. Non sono mancati momenti teatrali dedicati al “Gattopardo” grazie agli interventi del regista Stefano Rizzo e dell’attrice e soprano Pamela Arces. La soddisfazione è stata massima per il direttore nazionale di “The Look of the Year Italy” Mario D’Ovidio e la direttrice organizzativa Veronica Caruso perché è stata valorizzata notevolmente una delle città simbolo del progetto “Costa del Mito”.