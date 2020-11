Testone (FI): L’elezione di Civiltà è un altro traguardo degli azzurri di Agrigento

AGRIGENTO. “Un altro importante traguardo dai forzisti agrigentini è stato raggiunto con l’elezione di Giovanni Civiltà a Presidente del Consiglio comunale di Agrigento”.

Lo scrive in una nota Maria Antonietta Testone, coordinatrice regionale di Azzurro Donna. “Il neo Presidente – continua Testone – saprà svolgere con competenza coerenza ed onestà l’importante ruolo politico che gli è stato demandato e sono certa che non deluderà le aspettative riposte perché da sempre il forzista si è contraddistinto per le sue capacità non solo professionali ma soprattutto politiche. Gli auguro – conclude l’esponente azzurra – un proficuo lavoro con la certezza che darà un importante contributo all’attività che l’intero consiglio comunale si accinge a svolgere in favore della collettività agrigentina”.