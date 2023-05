Tesori subacquei, i ministri Sangiuliano e Musumeci ad Agrigento. Micciché e Ciulla: “Consacrata l’attenzione del governo”

La sottoscrizione del protocollo d’intesa dei ministri Gennaro Sangiuliano e Nello Musumeci per la collaborazione in materia di conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale subacqueo rappresenta un altro importante passaggio per far in modo che Agrigento possa essere sempre più all’attenzione del Governo nazionale e anche regionale. Il sindaco Francesco Micciché e l’assessore Costantino Ciulla commentano: Non lascia nulla al caso la gradita visita dei ministri Gennaro Sangiuliano e Nello Musumeci ad Agrigento. Dopo la designazione di Agrigento Capitale della Cultura per il 2025, unitamente al governo regionale che prontamente e in più occasioni si è presentato in città, questa volta ancora rappresentato dall’Assessore ai beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Scarpinato, e che aveva appunto promesso una imminente visita del ministro, il governo nazionale non ha perso l’occasione per arrivare ad Agrigento e consacrare l’impegno e l’attenzione politica che finalmente sta interessando la nostra città. Siamo consapevoli che lavoro da fare ce n’è, tanto ed in ardua salita, ma è un vero piacere ed una grande soddisfazione per chi amministra ricevere questi chiari e tangibili segnali verso quella che è la più grande e rara occasione di riscatto per Agrigento, per decenni abbandonata a se stessa.”