Terremoto, sindaco di Agrigento e protezione civile comunale in ricognizione in città

"Squadre di vigili del fuoco in ricognizione sul territorio a scopo precauzionale. Confermata assenza al momento di richieste di soccorso, in atto sopralluoghi nella città per verificare la sussistenza di danni di lieve entità su due edifici". Lo scrivono su Twitter i Vigili del fuoco dopo la scossa di Terremoto in Sicilia orientale. La scossa avvertita in modo lieve anche nella città di Agrigento ha spinto diversi cittadini ad abbandonare le proprie abitazioni a scopo precauzionale. Per lo stesso motivo il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, accompagnato dall'assessore alla salute Giovanni Vaccaro e dai funzionari della protezione civile stanno facendo una ricognizione in città.