Trema la terra in Sicilia, scossa avvertita anche ad Agrigento

Terremoto: una scossa di magnitudo tra 4.9 e 5.4 con epicentro a Costa Ragusana

Il sito di Ingv, l’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, segnala che 19 minuti fa e’ stata avvertita una scossa di Terremoto di magnitudo tra 4.9 e 5.4 con epicentro nella zona Costa Ragusana (Ragusa). Sono in corso verifiche da parte della protezione civile. Al momento ci sono solo “richieste di informazione, nessuna richiesta di soccorso né segnalazioni di danni” sulla forte scossa di Terremoto che si è registrata in Sicilia orientale. Lo rendono noto i vigili del fuoco. La scossa è stata avvertita anche ad Agrigento città. La gente è subito scesa in strada dopo aver visto oscillare lampadari. Leggi anche: Forte scossa di terremoto, avvertita in diverse zone dell’Agrigentino. Terremoto in Sicilia, P.Civile: Da prime verifiche né danni né feriti. “Dalle prime verifiche effettuate dalla Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile non risultano danni e feriti”. Così il canale ufficiale su Twitter del Dipartimento della Protezione Civile in merito al Terremoto di magnitudo 4.6 è avvenuto nella zona della Costa Ragusana. Il terremoto di magnitudo 4.4 è avvenuto davanti alla costa ragusana alle 21.27:23 ad una profondità di 30 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma. “Non risultano finora danni a persone a seguito delle scosse di terremoto registrate stasera nel Ragusano. Molta paura, soprattutto a Vittoria e Acate”, ha spiegato la Regione Sicilia. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, è in contatto con il prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza e con il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, per un costante aggiornamento della ricognizione di eventuali conseguenze.