Terre Sicane Wine Fest: nell’entroterra siciliano, un viaggio attraverso sapori autentici e panorami incantevoli, dal 28 al 30 luglio a Contessa Entellina. Un’occasione imperdibile per celebrare la cultura del vino e immergersi nella bellezza unica della Sicilia.

La Sicilia, una terra avvolta da un’aura di mistero e bellezza, custode di tradizioni millenarie e paesaggi mozzafiato, nasconde al suo interno un tesoro nascosto: l’entroterra siciliano. In un colpo solo, siamo stati trasportati dalla suggestiva location del lago arancio nel baglio di Planeta Ulmo, fino alla spiaggia insignita della bandiera blu di Menfi. La Sicilia meravigliosa si è rivelata nella sua interezza, offrendo esperienze indimenticabili a ogni angolo.

“Donne del Vino e delle Terre Sicane”: questo è il titolo affascinante della masterclass che si è tenuta sabato 15 luglio presso la cantina Ulmo di Planeta a Sambuca di Sicilia. L’iniziativa è stata organizzata dagli Enonauti in collaborazione con la delegazione siciliana dell’associazione Donne del Vino. Un evento imperdibile per gli amanti dei grandi vini e delle storie appassionanti che si celano dietro di essi. Ad accompagnare questa esperienza, c’è stato un Beach Wine Party a Menfi, dove è stato possibile degustare i vini del territorio con una vista mozzafiato sul mare.

Questo evento straordinario è stata solo l’anteprima del Terre Sicane Wine Fest, che si terrà dal 28 al 30 luglio a Contessa Entellina. Un viaggio ideale che è partito da Menfi e ha attraversato Sciacca, Sambuca, Montevago e Santa Margherita Belìce, permettendo di ripercorrere tutti i sapori e i profumi di una Sicilia autentica e intatta. L’appuntamento clou sarà presso l’Abbazia Santa Maria del Bosco, un complesso monastico monumentale che rappresenta una delle bellezze architettoniche meglio conservate del territorio belicino.

Il momento tanto atteso sta per arrivare: in soli cinque anni, il Terre Sicane Wine Fest si è guadagnato un posto di rilievo, creando forti connessioni tra il vino e la cultura locale. Leonardo Spera, Sindaco di Contessa Entellina, una figura attivamente impegnata nella promozione dei Sicani e del Wine Fest, ha spiegato: “Sono nate grandi sinergie che oggi si intrecciano con le produzioni sicane, diventate un brand conosciuto e di valore, con l’accoglienza tipica locale e il turismo naturalistico ed esperienziale che fa parte della vita sostenibile dei nostri borghi. Ci siamo preparati ad accogliere un pubblico di grandi occasioni.”

Durante le tre giornate di fine luglio, i partecipanti potranno godere di masterclass guidate, banchi di degustazioni, spettacoli di danza e fuoco, musica dal vivo e dj set. Un’attenzione particolare sarà dedicata ai vini della Toscana, con la partecipazione della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese. Quest’anno, sarà proprio questo territorio ospite a portare in degustazione ben 100 referenze, con l’opportunità di ascoltare la voce dei suoi protagonisti in diversi momenti di confronto.

Il convegno “Le Strade del vino, dell’olio e dei sapori come modelli innovativi di accoglienza, organizzati, stabili e sostenibili”, moderato da Franco Nuccio, direttore Ansa Sicilia, in programma sabato 29, getta le basi per un dialogo a livello nazionale. Gunther Di Giovanna, Presidente della Strada del Vino Terre Sicane, ha sottolineato: “Il Terre Sicane Wine Fest è nato soltanto cinque anni fa, colmando un vuoto, e in questo tempo siamo riusciti a farlo diventare un momento di incontro tra professionisti della filiera del vino, dalla produzione alla promozione enoica. Saranno tre giorni in cui le Terre Sicane celebreranno la Sicilia come continente enologico, un concetto che si riflette pienamente nel nostro territorio, fatto di viticolture che si snodano dal mare alla montagna.”

Il Terre Sicane Wine Fest rappresenta un’opportunità imperdibile per immergersi nelle tradizioni e nella ricchezza del territorio siciliano. Ogni sorso di vino racchiude secoli di storia e passione, e ogni angolo della Sicilia custodisce una bellezza unica e autentica. Prepariamoci per un’avventura enogastronomica indimenticabile, dove sapori e profumi si fonderanno per creare un’esperienza straordinaria nella terra dei Sicani e dei vini pregiati.