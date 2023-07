Un’immersione nel mondo dei vini di qualità delle Terre Sicane: l’appuntamento vinicolo dell’estate

Contessa Entellina (PA) si prepara ad accogliere la prossima edizione del Terre Sicane Wine Fest, l’evento enogastronomico più atteso dell’anno, che si terrà dal 28 al 30 luglio 2023. Questa manifestazione unica nel suo genere ha l’obiettivo di valorizzare il territorio e i suoi vini di qualità, immergendo i partecipanti in un’esperienza sensoriale indimenticabile.

Il programma dell’evento offre una vasta gamma di attività che spaziano tra convegni, musica, degustazioni guidate e banchi d’assaggio. Non mancherà nemmeno la premiazione del Miglior Vino delle Terre Sicane, un riconoscimento ambito da tutti i produttori locali.

La manifestazione prenderà il via il 28 luglio con una degustazione aperta al pubblico nella piazza di Contessa, condotta dall’esperto sommelier Luigi Salvo. In questa occasione, saranno presentati i “Grandi Rossi di Toscana e Grandi Rossi di Sicilia”, con una particolare attenzione ai vini della Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, che si uniranno ai pregiati vini delle terre sicane.

Il 29 luglio, il direttore Ansa Sicilia, Franco Nuccio, modererà un incontro sul tema “Le Strade del vino, dell’olio e dei sapori come modelli innovativi di accoglienza, organizzati, stabili e sostenibili” presso l’Abbazia Santa Maria del Bosco. Successivamente, Alessia Cataudella modererà una discussione incentrata sulle “denominazioni di Sicilia”, esplorando le strategie territoriali e le dinamiche future di questo settore in crescita.

Durante la giornata, i partecipanti potranno anche godersi lo spettacolo di danza con il fuoco a cura del gruppo “Flammes Fatales”, seguito da una coinvolgente esibizione live della band “Irish Leavens” presso l’Abbazia Santa Maria del Bosco. La serata culminerà con un entusiasmante DJ set a cura di Lilian D’Anna, che renderà l’atmosfera ancora più vivace.

Il 30 luglio, Luigi Salvo condurrà una degustazione imperdibile intitolata “I vini del territorio: varietà ed identità nelle terre sicane” nella piazza di Contessa Entellina. Saranno coinvolti sei produttori locali che racconteranno la propria esperienza e presenteranno i loro vini, con il commento tecnico di Salvo. Sarà un’opportunità unica per immergersi nella cultura enologica locale e scoprire le varietà e le identità che caratterizzano le terre sicane.

Nel corso della serata, i partecipanti potranno partecipare ai banchi di degustazione, assaporando le eccellenze enogastronomiche locali. Lo spettacolo di danza con il fuoco di “Flammes Fatales” emozionerà ancora una volta il pubblico presente, anticipando la premiazione finale che si terrà in piazza a Contessa Entellina. La serata si concluderà con un imperdibile spettacolo di Manlio Dovì e il concerto della “Carosone Band”, che allieteranno il pubblico con la loro musica coinvolgente.

L’appuntamento al Terre Sicane Wine Fest è una straordinaria occasione per immergersi nel mondo dei vini di qualità delle Terre Sicane, esplorando le loro peculiarità e scoprendo nuove sfumature di gusto. Non perdete l’occasione di vivere questa esperienza indimenticabile, prenotate il vostro ticket per le degustazioni e preparatevi a gustare il meglio che il territorio ha da offrire.

L’edizione 2023 del Terre Sicane Wine Fest si prospetta come un evento di grande successo, pronto a sorprendere e deliziare i partecipanti con un mix irresistibile di cultura, enogastronomia e intrattenimento di qualità. Non resta che fare il conto alla rovescia per tre giornate indimenticabili all’insegna dei migliori vini delle Terre Sicane.