Terre de Femmes: tra le vincitrici l’agrigentina Jessica Alessi

Celebrata la Cerimonia Nazionale di Terre de Femmes di Yves Rocher, riconoscimento che premia la forza di donne impegnate concretamente per il nostro pianeta. Evento ideato dalla Fondazione Yves Rocher e supportato da Yves Rocher Italia e tra le vincitrici di questa edizione c’e anche un’agrigentina: Jessica Alessi. Il progetto della giovane, arrivato al secondo posto su 70, è quello di esplorare e monitorare le acquee del Canale di Sicilia al fine di incrementare le conoscenze sulle popolazioni di cetacei per conoscerne distribuzione, abbondanza e stato di salute, tutelarne la biodiversità, minacciata dalla mancanza di salvaguardia e dalle attività di pesca illegale, trivellazioni, eccessivo inquinamento, turismo, disturbo acustico etc. Il premio della Fondazione Yves Rocher verrà utilizzato per coprire le spese necessarie a portare avanti la ricerca scientifica, incrementando l’equipaggiamento dell’imbarcazione e attrezzandola per la navigazione di altura. Verranno inoltre implementate le azioni di divulgazione rivolte ai giovani e bambini, con un programma di didattica a bordo. A premiare Jessica Alessi a Milano la giornalista Cristina Parodi.