«E’ un passaggio decisivo per il futuro delle Terme di Sciacca. L’apertura delle buste contenenti le offerte pervenute. Sono due le proposte presentate, segno di un interesse concreto verso un progetto strategico per il territorio». Lo scrive il presidente Renato Schifani esprimendo «soddisfazione perché ci avviciniamo finalmente alla risoluzione di un problema storico». La Regione Siciliana contribuisce con 50 milioni di euro a valere sui fondi Fsc. «L’obiettivo – aggiunge il governatore – è restituire piena funzionalità a un patrimonio unico e creare nuove opportunità di sviluppo e lavoro».

“Due operatori economici, Terme di Saturnia spa e Massinelli & Partners Consulting srl, hanno presentato proposte di partenariato pubblico-privato per la riqualificazione e gestione del complesso termale di Sciacca. Si tratta di un passo decisivo verso il rilancio di un patrimonio identitario e turistico fondamentale per il territorio. Il governo Schifani dimostra concretezza e visione, investendo sul futuro di Sciacca e dell’intera provincia di Agrigento”. Lo afferma in una nota la deputata regionale di Forza Italia all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo.

«Le due proposte arrivate oggi per il rilancio delle terme di Sciacca dimostrano un forte interesse da parte degli operatori economici. Dal governo regionale arriva così una risposta concreta a un territorio che, per troppo tempo, ha atteso la valorizzazione di un patrimonio di grande importanza e dall’enorme potenziale. Ringrazio il presidente Schifani per averci creduto fino in fondo insieme a noi e per avere sbloccato un lungo iter costellato di non poche difficoltà. Il progetto di rilancio del complesso termale permetterà di creare nuove occasioni di lavoro e di sviluppo grazie al turismo del benessere che, in molte zone, è ormai una realtà consolidata». Lo dichiara l’assessore regionale al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino.

Oggi a mezzogiorno, alla scadenza del nuovo avviso pubblicato dalla Regione Siciliana finalizzato alla disponibilità da parte di privati ad investire sulla riqualificazione delle Terme di Sciacca, si sono registrate due importanti manifestazioni d’interesse. Per l’on. Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, in merito alle due Manifestazioni d’interesse per le Terme di Sciacca «con questa notizia, che premia soprattutto le iniziative e gli sforzi del Governo regionale che ha creduto nel progetto, il rilancio delle Terme diventa un obiettivo concreto e raggiungibile.» L’iniziativa prevede, all’interno di un partenariato pubblico-privato per il quale la Regione contribuisce con 50 milioni di euro, la concessione, la progettazione, l’esecuzione dei lavori e la gestione dell’intero complesso termale. «Siamo finalmente sulla strada giusta», osserva Pace. Che conclude: «Confermo il mio impegno a supportare questo percorso per la rinascita di un polo termale di eccellenza che sia veicolo, anche in chiave turistica, di valore economico, crescita e occupazione per l’intero territorio».

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