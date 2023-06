“Tentò rapina in un bar”, sospeso l’affidamento in prova: 42enne portato in carcere

E’ stato sospeso l’affidamento in prova al servizio sociale. I carabinieri della Stazione di Racalmuto hanno arrestato Vincenzo Milioto, racalmutese di 42 anni. Data esecuzione al decreto emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Agrigento. L’uomo era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova perché deve scontare la pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione per tentata rapina e porto illegale di armi comuni da sparo. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato nel carcere “Pasquale Di Lorenzo”. Era l’aprile del 2018 quando il 42enne è stato arrestato perché avrebbe tentato – secondo l’accusa – una rapina in un bar di Grotte.