Un malvivente ha forzato la saracinesca d’ingresso di un negozio di frutta e verdura nel quartiere del campo sportivo ad Agrigento, precisamente in via Manzoni, per mettere a segno un furto. Per sua sfortuna si è attivato il sistema d’allarme ed è fuggito a mani vuote. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e sul luogo indicato, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Agrigento. Del ladruncolo, però, nessuna traccia.

Il proprietario dell’esercizio commerciale, un quarantenne agrigentino, ha presentato la denuncia. Ad agire, nel corso delle ore notturne, sarebbe stato un individuo solitario, incappucciato. Per scassinare la saracinesca ha utilizzato un piede di porco. I militari dell’Arma hanno rinvenuto i segni del danneggiamento e hanno avviato le indagini. Scontato che abbiano già acquisito le immagini di impianti di videosorveglianza presenti nella zona.