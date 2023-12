Due banditi a volto coperto hanno sfondato la vetrata d’ingresso del supermercato “Paghi Poco” di via Paolo Borsellino a Naro, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Per loro sfortuna si è azionato il sistema d’allarme e non hanno fatto in tempo a prendere nulla e sono fuggiti a mani vuote. E’ successo ieri notte. I due malviventi sono giunti a bordo di una Fiat Panda e di un furgone. Con l’utilitaria hanno “spaccato” la vetrata esterna dell’esercizio commerciale, ma questo ha fatto scattare il sistema antifurto.

Spaventati dall’arrivo delle forze dell’ordine sono saliti a bordo del furgone dileguandosi velocemente. Da lì a pochi attimi è giunta la segnalazione al 112, e nel piazzale del supermercato, sono arrivati i carabinieri della Stazione di Naro e i loro colleghi della Compagnia di Licata. Dei malviventi, però, nessuna traccia. La Panda che sarebbe risultata rubata è stata abbandonata sul posto e sottoposta a sequestro.

Sul tentato furto, i militari dell’Arma hanno passato in rassegna gli impianti di videosorveglianza presenti in tutta Naro. Non filtrano indiscrezioni al riguardo.