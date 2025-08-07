Ha bussato alla porta di un appartamento cercando di convincere la proprietaria ad entrare in casa per recuperare un orologio caduto nel suo balcone dal piano di sopra. La donna ha capito che qualcosa non quadrava, e ha cominciato ad urlare mettendo in fuga la presunta ladra. È successo nel quartiere di Piano Lanterna, a Porto Empedocle.

Una scusa quella della sconosciuta che non ha convinto la padrona di casa che, fiutando il pericolo, ha urlato facendo scappare la malvivente. Appena qualche giorno fa, sempre a Porto Empedocle, due persone hanno svaligiato l’abitazione di un’anziana portando via oltre 10mila euro tra gioielli e preziosi dopo essere riusciti ad entrare in casa con una scusa.

