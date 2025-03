Ancora tentativi di truffa ad Agrigento, col sistema ormai classico del finto maresciallo dei carabinieri e del familiare coinvolto in un incidente stradale. Questa volta le vittima designate, una pensionata settantenne e un impiegato sessantenne, non abboccano alla richiesta di denaro e avvisano i carabinieri che avviano subito le indagini. I militari dell’Arma si sono portati nelle zone indicate ma dei truffatori nessuna traccia.

I due agrigentini, come da copione ormai consolidato, erano stati contattati al telefono e ad entrambi era stato chiesto del denaro. “Suo figlio ha provocato un terribile incidente stradale, servono soldi per evitare l’arresto”. L’intuito delle due persone ha scongiurato la truffa.

