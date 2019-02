Tentata concussione, chiesto processo per funzionario ex Provincia di Agrigento

La Procura di Agrigento ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di Filippo Napoli, funzionario del Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio di Agrigento.

L’uomo è finiti sotto indagine per l’ipotesi di reato di tentata concussione.

La vicenda è dell’ottobre del 2014.

Secondo l’accusa, Napoli avrebbe prospettato la revoca di alcune autorizzazioni per l’apertura di due passi carrabili, “se non avessero provveduto a ritirare l’istanza di autotutela, per l’annullamento dell’asta inerente la vendita, tra glia ltri, del ‘relitto’ stradale sulla strada provinciale 38, Licata -contrada Montesole, aggiudicata ad altra coppia, a due congiugi pensionati di Licata che hanno sporto denuncia nei confronti del funzionario.