Due malviventi con il volto travisato hanno tentato di mettere a segno una rapina in una panineria di via Campobello, a Licata, ma sono stati messi in fuga dalla pronta reazione del proprietario. L’esercente ha iniziato ad urlare e proprio questo ha fatto scappare i banditi. E’ accaduto, ieri sera, alla chiusura dell’attività commerciale. I poliziotti del Commissariato di polizia di Licata, giunti sul posto, hanno avviato le indagini.