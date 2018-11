Stavano provando a rubare all’interno di una abitazione quando poi sono stati messi in fuga dall’arrivo della polizia chiamata per via di strani rumori avvertiti dai vicini.

Durante la corsa spietata per non farsi beccare, i malviventi, a quanto pare quattro, hanno perso una calibro 9X21 con matricola abrasa che è stata sequestrata per essere esaminata. E’ accaduto a Canicattì. Indagini in corso ed è caccia ai ladri.