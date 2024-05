Ignoti delinquenti hanno scardinato il portone principale del liceo “Martin Luther King” di via Pietro Nenni a Favara, verosimilmente, per mettere a segno un furto. Per loro sfortuna ha iniziato a suonare il sistema d’allarme e sono fuggiti a mani vuote.

E’ successo ieri notte. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Tenenza di Favara e i loro colleghi della Compagnia di Agrigento, unitamente al personale della vigilanza privata. E i militari dell’Arma hanno setacciato l’intero zona, ma dei malviventi nessuna traccia.

La Procura della Repubblica, subito notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’indagine, attualmente a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento. Appare scontato comunque che i carabinieri abbiano già verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza.