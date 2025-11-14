Ignoti hanno versato benzina attorno ad un’autovettura, lasciando poggiata a terra accanto al mezzo una bottiglia contenente altro liquido infiammabile, dopodiché hanno appiccato il fuoco alla sterpaglia del terreno vicino con il chiaro intento di provocare più danni possibili. L’immediato intervento del proprietario della macchina, allertato da un passante, e la successiva opera dei vigili del fuoco, ha evitato il peggio.

E’ successo, ieri notte, alla periferia del centro abitato di Santa Margherita di Belìce. La vettura, una Alfa Romeo Stelvio, è di proprietà di un commerciante del luogo. L’episodio ha tutte le caratteristiche di un’inquietante atto intimidatorio. Ad occuparsi delle indagini sono i carabinieri della Stazione cittadina. Una relazione è stata inviata alla Procura di Sciacca che, sulla vicenda ha aperto un fascicolo d’indagine, a carico di ignoti.

