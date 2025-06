Ha tentato di togliersi la vita. Un marinaio di 38 anni, imbarcato su una nave ormeggiata al porto di Porto Empedocle è stato salvato dall’intervento provvidenziale e tempestivo dei carabinieri. L’uomo è stato trasferito, con ambulanza del 118, al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio, per le cure necessarie. Non è in gravi condizioni. Sconosciuti i motivi del gesto.

