Ha tentato di farla finita esplodendosi un colpo di pistola alla testa. Un pensionato di 81 anni di Favara è rimasto gravemente ferito.

Il tentato suicidio sarebbe avvenuto in un’abitazione di Favara dove sono intervenuti i carabinieri della locale Tenenza e due ambulanze del 118. Da Caltanissetta è stato fatto arrivare l’elisoccorso.

Non è chiaro, non al momento, in quale ospedale l’anziano verrà portato.