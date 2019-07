Tenta di strangolare la moglie in strada

Personale della Polizia di Stato di Sciacca apprendeva di una lite tra ex conviventi avvenuta la sera di prima in via Cappuccini.

Acquisita la denuncia della donna F. L. di 35 anni, si veniva a conoscenza che mentre la stessa camminava per la via Cappuccini veniva avvicinata dall’ex convivente il quale, dapprima le sferrare dei violenti schiaffi sul viso facendola stramazzare per terra, e poi l’afferrava per il collo e provava a strangolarla.

Grazie ad alcuni passanti che assistevano alla scena ed intervenivano in soccorso della donna, l’uomo desisteva di percuoterla.

Per i traumi riportati, la parte offesa si recava presso il Pronto soccorso dell’ospedale di Sciacca dove il medico dopo le cure la dimetterà con la prognosi di 15 giorni.

A conclusione dell’attività investigativa A. F. 50 anni, veniva deferito per i reati di percosse e lesioni.

(ANSA)