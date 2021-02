Tenta di sfondare cancello caserma carabinieri: arrestato

Con la sua Fiat Panda ha raggiunto la caserma dei carabinieri di Villaseta. Quindi, senza un valido motivo, ha tentato di sfondare il cancello. Appena sceso dall’utilitaria ha dapprima inveito contro i militari dell’Arma, tentando di aggredire uno degli uomini in divisa. E’ stato bloccato e arrestato per danneggiamento e resistenza a Pubblico ufficiale. In manette un 51enne di Agrigento.

Su disposizione del magistrato di turno, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della direttissima, che si terrà domattina. Uno dei carabinieri, durante le fasi concitate del fermo, si è fatto male, ed ha riportato una lesione ad un dito della mano. E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”, dove i medici gli prestato le cure, giudicandolo guaribile con una prognosi di 20 giorni.