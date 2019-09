Tenta di lanciarsi dal viadotto, salvata dalla polizia

Ha tentato di lanciarsi dal viadotto Morandi, ma è stata bloccata dagli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento. Una donna, poco meno che quarantacinquenne, di Agrigento, nel primo pomeriggio, è stata notata appoggiata al guardrail del ponte, mentre guardava angosciata nel vuoto.

I poliziotti sanno che in queste situazioni ogni secondo è prezioso, e si sono dati da fare per evitare che si consumasse la tragedia. Lei si stava per lanciare, ma per fortuna, è stata afferrata dagli operatori della polizia di Stato.

La malcapitata, madre di due bambini, è stata poi trasportata in ambulanza all’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sconosciute le ragioni, che hanno spinto la donna a provare a mettere in atto il gesto.