Ancora un intervento tempestivo e provvidenziale dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, che hanno salvato un quarantenne agrigentino deciso a farla finita sul viadotto Morandi. L’ultimo caso si è verificato ieri pomeriggio, giovedì 10 luglio, quando gli agenti, accorsi nella corsia di marcia del ponte in direzione Porto Empedocle, hanno trovato l’uomo sdraiato a terra intento a dimenarsi con due operatori sanitari del 118, giunti poco prima, che con molta difficoltà tentavano di trattenerlo con lo stesso che strisciando al di sotto del guardrail mostrava chiaramente l’intenzione di buttarsi giù da un’altezza di circa 30 metri.

I poliziotti, vista la situazione molto pericolosa con il quarantenne che rischiava di far scivolare al di sotto anche i soccorritori, lo hanno afferrato e con l’uso delle fasce in velcro in dotazione, sono riusciti ad immobilizzare le gambe dell’uomo, per poi trascinarlo sulla sede stradale a distanza di sicurezza, nonostante continuasse a scalciare tentando di allontanare i presenti. Quindi è stato caricato sull’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio.

