Un 46enne ha tentato di dare fuoco al portone della chiesa di Sant’Angelo a Licata. L’uomo ha versato del liquido, presumibilmente gasolio, ma non ha fatto in tempo ad appiccare il rogo. E’ stato bloccato in tempo dagli agenti della polizia municipale presenti in zona e dai carabinieri subito accorsi dopo la segnalazione. Il licatese non ha fatto nessuna dichiarazione circa il brutto gesto. Poichè trovato in stato confusionale è stato accompagnato con un’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso”. Nessun danno al luogo sacro.