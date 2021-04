Tensione al mercato del venerdì, vibrante protesta degli ambulanti in piazza

Protesta dei commercianti ambulanti, questa mattina, per il mancato svolgimento del mercatino settimanale del venerdì di piazza Ugo La Malfa, ad Agrigento, voluto dall’amministrazione a causa delle misure Anti covid. Oltre Quaranta ambulanti, hanno esposto striscioni, cartelloni, ed hanno urlato tutta la loro rabbia, sotto gli occhi di decine di appartenenti alle forze. Sul posto si sono recati il sindaco di Agrigento Franco Micciche’, e l’assessore comunale al commercio Francesco Picarella. Il sindaco ha ribadito che non è possibile montare a causa delle restrizioni anticoragio. Montano invece come previsto i commercianti del settore alimentare.