Tennis in piazza a San Leone, partite ed esibizioni: il video di piazzale Giglia

Spazio al grande tennis al piazzale Giglia di San Leone, dove per due ore -dalle dieci a mezzogiorno- e di fronte a un nutrito pubblico, gli atleti del Tennis Club Città dei Templi guidati dai maestri Alessandro Platania, Stefano di Paola, Daniela Riggio, Giuliana Nero e Giancarlo Giuliana, si sono messi in luce potendo mostrare a tutti le loro abilità, contribuendo a far conoscere ancora di più questo sport.

Erano presenti all’evento anche un paio di atleti in carrozzina, a dimostrazione del fatto che uno sport come il tennis può coinvolgere anche persone costrette in sedia a rotelle con ottimi risultati, mostrando uno spirito di inclusione che dovrebbe essere preso a modello anche da altre realtà sportive.

Quella di oggi non sarà l’unica esibizione di questo genere : infatti atleti e maestri del club sono attesi nel pomeriggio di sabato 26 ottobre presso il Sicilia Outlet Village di Dittaino, dove i ragazzi saranno ancora i protagonisti.

(Vincenzo D’Anna e Daniela Adragna)