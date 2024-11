In Sicilia ci si sposa sempre meno e se aumentano le coppie di fatto, quelle che divorziano sono più che nel resto d’Italia. Nel 2023 record di divorzi nell’isola. sono stati 7.538. E si lasciano anche gli over 60. A rivelarlo l’Istat nel report su matrimoni, divorzi, separazioni e unioni civili. La Sicilia è in cima nella classifica nazionale dei divorzi, insieme a Liguria e Sardegna.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp