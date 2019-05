A guardare il calendario dovremmo trovarci in primavera, a guardare fuori dalla finestra l’inverno sembra non essere mai passato. Se da un lato il maltempo allontana il sopraggiungere della bella stagione, dall’altra allontana anche il momento della fatidica prova costume e dona una proroga a chiunque abbia bisogno di rimettersi ancora un po’ in forma.

Ad una salutare dieta deve sempre accompagnarsi una sana attività fisica e anche il campo dello sport e del tempo libero non è immune dalle tendenze modaiole che cambiano di anno in anno, rafforzando stili già presenti e introducendo nuove amatissime discipline. Scopriamo insieme le tendenze fitness del 2019 e le novità nel campo del benessere.

Tendenze fitness 2019: autodifesa e corpo libero

Già da qualche anno la tendenza che impazza è quella che vede protagoniste le discipline a corpo libero. Addio alle macchine, o meglio, agli attrezzi più complessi e ben vengano le pratiche di fitness da interazione e basate sull’impiego intensivo dei muscoli. Per ogni attività, da fare in palestra o in casa, è bene premunirsi del giusto abbigliamento e dell’esatta attrezzatura fitness, che puoi trovare a prezzi imbattibili su Trade Shop!

Hit-High Intensity Interval Training

Uno dei trend fitness dell’anno è questo allenamento a intervalli ad alta intensità. L’esercizio alterna attività ad alta intensità ad attività di recupero a bassa intensità. 20 secondi di esercizio intenso sono immediatamente seguiti da 10 secondi di recupero. Una tipologia di attività molto incisiva, che garantisce un consumo calorico maggiore rispetto agli allenamento tradizionali. Scatti e poi camminate a passao lento, per permettere alla frequenza cardiaca di passare da elevata a moderata all’interno della stessa seduta. L’allenamento può essere svolto con l’ausilio dei classici macchinari da palestra, o anche a corpo libero. L’HIIT permette di perdere peso, accelerare il metabolismo, aumentare la massa magra e la forza, e rafforzare il sistema cardiovascolare.

Kravfit

Molto di più di una singola attività, un mix che coniuga alla perfezione musica e combattimento. Una disciplina che si sviluppa a partire da un’antica forma di lotta ebraica non aggressiva: si combatte in modo tranquillo, apprendendo in maniera divertente e a ritmo di musica, le principali tecniche di autodifesa. Un allenamento di gruppo per chi ama fare attività fisica giocando e consumando ben 500 calorie a lezione!

Bodyweight Training

Una tendenza diffusasi nel 2018, che ha trovato quest’anno la sua massima consacrazione. In quest’allenamento non è previsto l’utilizzo di alcun attrezzo e di nessuna macchina. All’interno o all’esterno, questo tipo di allenamento è molto economico e pratico e unisce tra di loro una serie di esercizi a corpo libero.

Yoga

Una conferma, più che una novità tra le tendenze fitness 2019. Una disciplina orientale che troneggia da anni nella classifica delle attività fitness più amate in tutto il mondo. Crescono a vista d’occhio palestre e centri specializzati e aumentano anche le specifiche discipline ad esso connesse. Hatha yoga, Bikram Yoga, Yin Yoga, Ashtanga Yoga, Yoga Iyengar, Vinyasa Yoga e tante altre ancora. Il richiamo alla serenità e alla concentrazione di cui tutti abbiamo bisogno.

Strong by Zumba

Un programma di allenamento ad alta intensità che permette di tonificare il corpo e bruciare calorie. Cardio a corpo libero, con movimenti sincronizzati a tempo di musica. Grazie a questa attività aumenterete la resistenza, renderete più efficiente il metabolismo e migliorerete l’umore. Grazie alla sincronizzazione dei movimenti con la musica, avvertirete minore stanchezza, resistendo più a lungo.

Trx

Il Total Resistance Exercise è una delle tendenze fitness 2019 che sta conquistando gli sportivi di tutto il mondo. Questo sistema di allenamento prevede la sospensione da terra ed è particolarmente adatto a chi vuole potenziare, tonificare e allungare tutto il corpo. A creare le regole di questo programma intensivo è stato Randy Hetrick, un militare americano che, negli anni Novanta, cominciò ad allenarsi senza pesi, con le corde del suo paracadute. Ogni esercizio sfrutta la gravità e il peso del corpo. In base al livello e alle necessità personali sono previsti programmi di allenamento specifici, da interno e anche da esterno, circuiti ed esercizi singoli. Insomma ce ne è davvero per tutti i gusti.

Che tu sia un amante delle discipline orientali, un appassionato di allenamento a corpo libero o un accanito sostenitore dell’allenamento a ritmo di musica; che tu abbia bisogno di dimagrire, tonificare, sviluppare o semplicemente concederti una parentesi di benessere all’interno della tua quotidianità, le tendenze fitness di quest’anno ti offrono soluzioni infinite per impiegare al meglio il tuo tempo libero, divertendoti e ottenendo benefici risultati. Scegli la tua disciplina e comincia ad allenarti, in attesa di quest’estate ritardataria. E ricorda: no pain, no gain!