Tempo di agrumi di Sicilia, arriva il giardino delle arance nelle scuole

Prossime iniziative: famiglie e scuole potranno interagire con veri alberi d’agrumi e degustare tutti gli agrumi di stagione coltivati in Sicilia.

Dal 25 gennaio al 3 febbraio a Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino, Agliana, Arezzo e Siena verrà piantato il Giardino delle Arance, un’area didattica in cui sarà possibile esplorare alberi veri e gli agrumi di Sicilia che vengono coltivati nella piana di Catania alle pendici del vulcano Etna.

L’iniziativa che fa interagire giardini e bambini nasce da un’idea di Oranfrizer, la maggiore azienda della filiera siciliana degli agrumi che ha deciso di creare una campagna didattica e dei mini agrumeti itineranti per mettere i bambini a contatto con veri alberi e con la natura dalla quale provengono le arance che arrivano sulle loro tavole, per fargli scoprire tra le foglie e i frutti tante curiosità sugli agrumeti sempreverdi e sui profumatissimi fiori d’arancio, sulle straordinarie arance rosse e sull’agricoltore di oggi che con nuovi strumenti ogni giorno si prende cura dei frutti che pian piano nascono e maturano nelle ampie e rigogliose pianure dell’isola.

Nei mini agrumeti didattici verrà presentata l’intera famiglia degli agrumi di Sicilia dalle arance rosse e bionde, ai mandarini e i limoni, e con i frutti in mano si svolgeranno giochi e degustazioni pensati per i bambini e per le famiglie.

I Giardini delle Arance saranno visitabili all’interno di alcune gallerie commerciali in collaborazione con Unicoop Firenze (segue il programma e le location). L’ingresso è libero e la partecipazione ai laboratori agrumati è gratuita, sia per le famiglie che per le classi scolastiche.

Alle classi delle scuole primarie di Firenze, Empoli, Sesto Fiorentino, Agliana, Arezzo e Siena è data la possibilità di prenotare e organizzare la loro visita di gruppo attraverso una richiesta online (https://www.progetti-educativi.com/giardinoarance).

Con questa esperienza i piccoli ed anche gli adulti potranno giocare e accrescere la loro consapevolezza alimentare, conoscere i colori e i sapori di tutte le varietà degli agrumi di stagione e soprattutto potranno assaggiarli. Nel Giardino delle Arance di Oranfrizer si farà un viaggio in Sicilia alla scoperta soprattutto dell’arancia rossa, un frutto speciale ricchissimo di Vitamina C e antocianine. Si conoscerà ogni fase del suo sviluppo fenologico, dallo sbocciare della zagara alla coloratissima maturazione dell’arancia. I bambini giocheranno con tante varietà di arance ed impareranno a riconoscerle, una ad una.

Non passerà inosservata l’etichetta che accompagna tutti gli agrumi, i bambini impareranno a leggerla e scopriranno che dentro c’è il racconto della loro storia, la loro origine e il loro nome. Con alberi veri e tanti agrumi disponibili sarà più facile capire da vicino cosa accade negli agrumeti in Sicilia e come l’agricoltore se ne prende cura ogni giorno. Ci saranno dei veri utensili da esplorare: le forbici per la raccolta, le trappole cromotropiche, i calibratori.

L’evoluzione della campagna didattica Il Giardino delleArance

Oranfrizer oltre a realizzare i mini agrumeti all’interno dei punti vendita, investe in educazione alimentare e racconta a scuola la filiera di produzione con la collaborazione di Librì Progetti Educativi. Oranfrizer nel 2018/2019 ha editato la quarta edizione del progetto con il Magazine del Giardino delle Arance che contiene 6 giochi agrumati e 25 stickers, la nuova campagna è già stata distribuita a livello nazionale in 2 mila classi di scuola elementare, per la prima volta nel 2019 verrà distribuita anche nelle pediatrie di tutti gli ospedali d’Italia. Inoltre quest’anno un concorso premierà le classi più innovative che realizzeranno l’ORANZOO, uno zoo agrumato con il quale gli alunni si cimenteranno nella costruzione di animali veri e fantastici da realizzare con arance, limoni e mandarini.

Il Giardino delle Arance di Oranfrizer in quattro edizioni ha già coinvolto oltre cento mila bambini, ma l’arancia rossa e tutti gli agrumi di Sicilia amano viaggiare e socializzare, sono i frutti di questa stagione e continueranno a raccontarsi in tutta Italia alle nuove generazioni, anche online. La campagna educativa infatti può essere esplorata con una pagina dedicata nel sito web di Oranfrizer (www.oranfrizer.it/project_detail/it-IT/5/il-giardino-delle-arance) e attraverso i video animati del Giardino delle Arance sul Canale YouTube di Oranfrizer