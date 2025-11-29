Ha installato un sistema di videosorveglianza senza autorizzazioni. Un quarantenne agrigentino, gestore di una casa di riposo in un comune del comprensorio riberese, è stato segnalato alla Procura di Sciacca per aver installato un sistema di videosorveglianza senza le autorizzazioni previste dalla normativa.

Durante l’ispezione i carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro del Comando provinciale di Agrigento, insieme ai colleghi del Nucleo antisofisticazioni e sanità di Palermo e ai militari del Reparto Territoriale di Sciacca, hanno accertato la presenza dell’impianto irregolare.

Per il titolare è scattata una sanzione amministrativa di poco meno di 2 mila euro. Gli ospiti sono stati trovati in buone condizioni: trattati bene ma è risultato attivo e funzionante un impianto di telecamere di video sorveglianza senza però le relative autorizzazioni.

