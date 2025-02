Nel cuore della Valle dei Templi, presso il rinomato Villa Athena Resort, lo chef Massimiliano “Max” Ballarò ha dato vita a una creazione culinaria che fonde arte, storia e sapori locali: il dessert “Telamone”. Questo dolce non è solo una delizia per il palato, ma anche un omaggio alla ricca eredità culturale della città, designata Capitale Italiana della Cultura per il 2025.

Un Dolce Ispirato alla Storia

Il Telamone è una scultura dolciaria tridimensionale che richiama le maestose figure maschili utilizzate nell’architettura greca antica come supporti strutturali, simboli di forza e virilità. Ad Agrigento, i Telamoni adornavano il Tempio di Zeus Olimpio nella Valle dei Templi, e uno di essi è diventato un’icona della città. Lo chef Ballarò ha scelto di reinterpretare questa figura in chiave gastronomica, creando un dessert che celebra la storia e la cultura locale.

La Composizione del Telamone

Il dessert presenta una base cremosa alle mandorle, arricchita da un cuore di fico d’India e pistacchio di Raffadali, prodotti tipici della regione. È accompagnato da una salsa ai gelsi neri, realizzata con frutti provenienti da Villa Athena Farm, l’azienda agricola del resort che coltiva anche pistacchi, olive e altri frutti locali. La realizzazione tridimensionale del dolce è frutto dell’abilità artistica dello chef, che crea personalmente gli stampi per garantire l’unicità di ogni pezzo.

L’Artista Dietro il Dessert

Originario di Favara, in provincia di Agrigento, lo chef Massimiliano Ballarò vanta oltre 25 anni di esperienza nel mondo della cucina. Dopo aver completato gli studi all’Istituto Alberghiero, ha arricchito la sua formazione con esperienze in Italia e all’estero, collaborando con rinomati chef e partecipando a gare culinarie internazionali. Tra i suoi successi, spiccano le medaglie d’argento alla Coppa del Mondo in Lussemburgo nel 2018 e l’oro alle Olimpiadi Culinarie del 2020 nella categoria Culinary Art.

Oltre il Telamone: Progetti Futuri

Il Telamone non è l’unica creazione ispirata alla cultura locale. Lo chef Ballarò sta lavorando a nuovi dessert che richiamano altri simboli siciliani, come il Cretto di Burri a Gibellina e il Teatro Andromeda. Queste opere culinarie mirano a raccontare la storia e l’arte della Sicilia attraverso sapori autentici e presentazioni innovative.

Conclusione

Con il dessert Telamone, lo chef Massimiliano Ballarò offre un’esperienza gastronomica che va oltre la semplice degustazione, invitando gli ospiti in un viaggio tra storia, cultura e sapori della Sicilia. Un tributo dolce e coinvolgente che celebra l’essenza di Agrigento e della sua straordinaria eredità.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp