Sono stati i genitori degli alunni che frequentano le 5 classi, questa mattina, a chiamare i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, per mettere in sicurezza il tetto della scuola elementare “Montessori”, a San Leone. Nei giorni scorsi a causa del vento forte e della pioggia, dalla copertura dell’edificio si erano staccate delle tegole. Altre erano in procinto di cadere. I Vigili del fuoco con l’autoscala hanno rimosso altri pezzi pericolanti e ripristinata al sicurezza.