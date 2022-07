Teatro Valle dei Templi: si entra nel vivo degli allestimenti

Ci siamo quasi. Si entra nel vivo degli allestimenti della stagione estiva al teatro Valle dei Templi di Agrigento. Una stagione ricca che prenderà il via il prossimo 28 luglio con il concerto de “Il Volo”. In allestimento anche il foyer del teatro per l’area hospitality. Un ritorno in grande stile nella stagione della ripartenza. L’ultimo grande evento sotto i templi, a Piano San Gregorio, risale al 2011 con il concerto di Jovanotti.

Il 25 luglio sarà la serata dei giovani con Capo Plaza in versione live con posti in piedi sotto il palco e comodamente seduti in tribuna. ‎ Sabato 27 agosto Tommaso Paradiso con il suo tour Tommy22 che dopo Taormina farà tappa ad Agrigento. Il primo settembre, ad Agrigento, arriva il “Back to the Future Live Tour” di Elisa che non sarà solo un tour ma un festival itinerante con una serie di contenuti creati in collaborazione con Music Innovation Hub e altri compagni di viaggio per sensibilizzare il pubblico sull’argomento green. Il 3 settembre sarà la volta di Irama, uno tra gli artisti italiani più seguiti del momento. Il 9 arriverà Coez con “Essere liberi in tour”, il giorno dopo Drusilla con “Elegantissima estate”. E, poi, Eros Ramazzotti , il 17 e 18 settembre prossimi, la seconda tappa del ‘World tour premiere’ che sancisce il ritorno di Eros. Biglietti in prevendita su Ticketone.it e tickettando.it. I biglietti saranno quasi tutti telematici e l’ingresso sarà controllato con rilevatore laser tipo green pass. Si possono acquistare comodamente dal proprio pc o smartphone e ricevere sullo stesso apparecchio senza alcun costo di spedizione o commissione varie. Attivo un punto informativo e biglietteria in via Platone n.5, ad Agrigento, al numero 0922.25019.