TEATRO: GIANFRANCO JANNUZZO DEBUTTA A ROMA CON IL SUO NUOVO SPETTACOLO

In cartellone dal 14 febbraio al 2 febbraio al Golden di Roma, in nuovo spettacolo di Gianfranco Jannuzzo.

Ha debuttato per la prima volta sul palcoscenico del Teatro Golden di Roma, il 14 gennaio (repliche il 2 febbraio), Gianfranco Jannuzzo protagonista assoluto dello spettacolo “Siciliano per caso?” scritto da Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli. Uno spettacolo composto appositamente per l’agrigentino, una storia che lo rappresenta e vuole raccontare in parte la sua vita ed in parte mettere in evidenza, se ce ne fosse bisogno, le doti di attore eccezionale qual é.

“Siciliano per caso?” è il contenitore che viene utilizzato dai due autori, Roberto d’Alessandro e Andrea Lolli, per descrivere la storia di Giovannino Pattarizzuti che parte dalla sua Sicilia, dov’è nato, per arrivare e girare in Italia in cerca di un luogo e di una realtà differente. Così saranno tanti i personaggi che Giovanni Pattarizzuti incontrerà sul suo cammino, tanti volti diversi, tanti caratteri e tanti dialetti.

“Per scrivere uno spettacolo per Gianfranco Jannuzzo, su di lui, benché già in passato avessimo avuto modo di ammirarlo e applaudirlo nelle sue performance – spiegano i due autori- c’è corso l’obbligo professionale e il piacere di approfondire e di andare a vedere tutto quello che di registrato esiste su Jannuzzo. Ci ha sbalordito oltre alla bravura, alla capacità di trascinare il pubblico in un divertimento sfrenato, la maestria nel riuscire a parlare alla perfezione tutti i dialetti d’Italia, tanto da notare che tutti si chiedevano se non fosse di volta in volta, siciliano, calabrese, napoletano, romano, milanese, veneziano o quant’altro”.