Agrigento, 26 luglio 2023 – Un luogo di straordinaria poesia, nascosto tra i pittoreschi monti Sicani, ha attirato l’attenzione del celebre critico d’arte e politico, Vittorio Sgarbi. Il Teatro Andromeda, opera dell’artista pastore Lorenzo Reina, è un angolo incantato di una Sicilia remota e intatta, incastonato sopra Santo Stefano Quisquina (Agrigento). Vittorio Sgarbi, noto per la sua passione per l’arte e la bellezza, ha fatto tappa in questo luogo straordinario, lasciandosi ammaliare dalla sua magia.

Il Teatro Andromeda è il frutto della visione creativa di Lorenzo Reina, un pastore che, oltre al suo amore per la natura e la pastorizia, ha dimostrato di possedere un talento eccezionale nell’arte. Questo teatro all’aperto è una testimonianza della perfetta fusione tra l’arte umana e la bellezza della natura circostante.

Al tramonto, il Teatro Andromeda si trasforma in un palcoscenico naturale, dove visitatori provenienti da ogni parte del mondo si riuniscono per ammirare il maestoso paesaggio siciliano che si estende fino al mare del Canale di Sicilia. Le tonalità calde del tramonto si mescolano con la magia del luogo, creando un’atmosfera incantata e poetica.

L’arte di Lorenzo Reina si fonde con l’ambiente circostante, conferendo al Teatro Andromeda un’aura unica. Le opere d’arte di Reina, realizzate con materiali naturali, si sposano perfettamente con il panorama, diventando parte integrante dell’esperienza che il teatro offre ai suoi visitatori.

La visita di Vittorio Sgarbi al Teatro Andromeda ha sottolineato l’importanza di preservare e valorizzare questi tesori nascosti della Sicilia. Questo luogo incantato rappresenta un esempio eccezionale di come l’arte e la natura possano fondersi armoniosamente, creando un’esperienza unica per coloro che si immergono in essa.

Il Teatro Andromeda, con il suo richiamo poetico e la sua bellezza senza tempo, si conferma come una destinazione imprescindibile per gli amanti dell’arte, della natura e della Sicilia autentica. Un luogo dove l’anima trova pace e ispirazione, in un connubio di poesia e bellezza, che incanta i cuori di coloro che hanno la fortuna di visitarlo.

Il sottosegretario alla cultura ieri era stato nella Valle dei templi di Agrigento per l’inaugurazione di La Bottega di Leonardo – La Vergine delle Rocce: Mostra d’arte ad Agrigento con opere di Leonardo da Vinci e dei suoi allievi. Sgarbi per raggiungere il Teatro Andromeda ha percorso e apprezzato la SP 26 D, strada appena ristrutturata.