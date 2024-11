Su iniziativa della Prefettura di Agrigento è stato costituito nei giorni scorsi un tavolo tecnico sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Pnrr a cui sono stati chiamate a partecipare diverse realtà istituzionali del territorio e i sindacati. Tra le sigle coinvolte c’è anche l’Ance di Agrigento, l’associazione nazionale costruttori edili, che ha partecipato con il suo presidente, Carmelo Salamone.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta della Prefettura – commenta Salamone – che mira ad avere un quadro chiaro della situazione in provincia dell’applicazione del Pnrr e soprattutto a far emergere eventuali ritardi o difficoltà da parte delle istituzioni o delle imprese. In tal senso Ance è pronta a fare la propria parte e invita tutte le aziende, iscritte o meno, a far pervenire le proprie segnalazioni alla mail [email protected] o al numero di telefono 0922 21728”.

