Tassa di soggiorno: sul sito del Comune uno spazio per monitorarne l’andamento.

” Rendere il Comune “la casa di vetro” è una priorità per noi”. Così i consiglieri di diventerà bellissima, Claudia Alongi e Roberta Zicari, che proseguono: “Abbiamo proposto un emendamento alla modifica dell’articolo sulla tassa di soggiorno: inserire sul sito del Comune un apposito spazio per monitorarne l’andamento. Ogni mese i nostri concittadini potranno vedere le entrate percepite con la tassa di soggiorno e le attività con essa sostenute. ingraziamo tutti i colleghi per aver condiviso e fatto propria, la sensibilità e visione di un Comune più moderno e vicino al cittadino.”