Tassa di soggiorno, somme inutilizzate – VIDEO

Incassati due milioni ma solo 22 mila euro saranno reinvestiti per la promozione turistica.

Un tesoretto di oltre due milioni di euro di cui nell’immediato si possono spendere appena 22mila euro. Fa discutere la scelta dell’amministrazione comunale di Agrigento emersa dalla riunione della consulta del turismo convocata dal sindaco Calogero Firetto la scorsa settimana. A prendere parte alla riunione esponenti ed operatori del mondo del turismo cittadino come Vittorio Messina, Presidente nazionale di Assoturismo Confesercenti, Francesco Picarella di Concfcommercio ed Emanuele Farruggia presidente Consorzio Turistico Valle dei Templi.

“Fa rabbia apprendere che a fronte della cifra accumulata – dice Messina – si possono spendere appena 22mila euro, soprattutto in questo particolare momento in cui il nostro settore versa in grave difficoltà. Altre regioni ed altre città sono già partite, la Sicilia è indietro ed Agrigento totalmente assente”. Il rappresentante interviene anche sui tempi della consulta che a suo parere si è insediata troppo tardi, considerato che l’attuale sindaco è in carica da quasi 5 anni e che fra meno di due mesi si tornerà a votare.

“Manca un’adeguata programmazione – aggiunge ancora Messina – non si è ancora capito che il turismo è la vera fonte di ricchezza per il nostro territorio ed è quello che muove l’economia ed anche il commercio. Non dimentichiamo – dice ancora Messina – che in Sicilia il 23% del Pil è rappresentato dal settore turistico per cui occorre che ci sia la massima attenzione”.

I 22mila euro disponibili saranno spesi a favore della promozione turistica.

Una scelta che è stata condivisa dagli operatori del settore che proprio di recente, in un momento di lockdown, dopo quasi due mesi di incontri, dibattiti (rigorosamente attraverso il web), con più di cento adesioni, hanno dato vita ad una filiera turistica, che mette al centro le imprese turistiche, un largo partnenariato sul territorio.

“Il progetto prevede tra l’altro, di far partire subito una campagna di promozione – spiega il presidente del Consorzio turistico Valle dei Templi Emanuele Farruggia – siamo consapevoli che c’è ancora molto da fare, in termini di azione, di spinta e di interlocuzioni con le istituzioni, affinché il turismo diventi forza trainante dell’intera economia agrigentina. Tuttavia va ricordato che gli introiti della tassa di soggiorno vanno spesi anche per migliorare il decoro urbano perché non possiamo permetterci di presentare ai turisti una città sporca”. “Agrigento c’è” investe sul capitale umano e professionale, che opererà per stimolare la domanda turistica attraverso il rilancio della destinazione Agrigento.

La filiera rappresenta altresì un’importante garanzia, per il turista, di una offerta esclusiva, di qualità e nel rispetto delle regole di sicurezza igienico sanitarie vigenti. “La decisione della consulta di investire 22mila aureo per la promozione – sottolinea Paolo Pullara di Assotel Confesercenti – è un punto di partenza che non possiamo che salutare favorevolmente. È evidente che il prodotto turistico non è solo la destinazione, ma nasce da un insieme di caratteristiche geografiche, culturali, storiche e infrastrutturali che lo riescono a definire, identificare e rendere fruibile”.

Molto critico sulla vicenda è stato Giuseppe Di Rosa:

Che fine hanno fatto i 2.000.000 di euro accumulati con la “Tassa di Soggiorno” e la “Tassa di Stazionamento” si chiede il Leander di Manilibere. Così come previsto dall’Art. 1 comma 2 e 2bis del regolamento dell’imposta comunale di soggiorno della Città di Agrigento (3/2018), il gettito dell’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell’ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4 del D. Lgs. 14.3.2011 n.23”.